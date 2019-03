Caso dos emails: testemunhas ouvidas esta quinta-feira no Porto

Processo que opõe Benfica e FC Porto arranca esta quinta-feira. As águias reclamam uma indemnização de 17,7 milhões de euros.

Arranca esta quinta-feira, no Tribunal do Juízo Central Cível do Porto, o julgamento do processo que opõe Benfica e FC Porto no âmbito do caso dos emails. Os encarnados reclamam uma indemnização de 17,8 milhões de euros devido à divulgação de conteúdo dos emails do clube por parte do FC Porto.

Na primeira sessão serão inquiridas três testemunhas arroladas pelo clube da Luz: Miguel Moreira, diretor financeiro, Miguel Bento, diretor comercial, e Luís Bernardo, diretor de comunicação. A defesa dos encarnados é assegurada pelos advogados Armando Martins Ferreira e Gonçalo Malheiro. Do lado do FC Porto estará o advogado Jorge Cernadas.

O processo continuará a decorrer na sexta-feira, uma vez que o Benfica tem um total de oito testemunhas. As testemunhas arroladas pelo FC Porto serão ouvidas no final do mês.