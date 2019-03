Benfica enfrenta Braga de olho na final do Jamor

Águias medem forças com o Braga este domingo, em partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Em campo vão estar duas formações que ainda não perderam esta temporada

Criada esta temporada, a equipa de futebol feminino do Benfica tem como principal objetivo subir à I divisão, meta bem encaminhada, mas vencer a Taça de Portugal é outra das ambições bem vincadas na formação liderada por João Marques. Com um percurso imaculado, leia-se só vitórias, e goleadas sucessivas, o Benfica defronta este domingo o Braga na primeira mão da semifinal da prova-rainha. As arsenalistas lideram o campeonato nacional e o encontro com as minhotas é visto como um teste para aferir a real capacidade das encarnadas que esta temporada, recorde-se, já venceram equipas do primeiro escalão. Foi o caso do Marítimo (1-5), única equipa a marcar às águias ou o Ouriense, goleado por 16-0 na ronda anterior da Taça.

"Estamos a encarar este jogo da forma que encarámos todos os jogos que fizemos até aqui. Sabemos que é um desafio com um significado diferente, pois dá acesso a uma final. Sabemos que vamos defrontar uma equipa com muita qualidade, que venceu este ano a Supertaça, é o primeiro classificado da 1.ª divisão e é uma das melhores equipas do futebol português. Temos de estar ao nosso melhor para vencer", disse o treinador João Marques, que defronta a ex-equipa.

Também Sílvia Rebelo, capitã e igualmente ex-bracarense, referiu aos órgãos do clube encarnado que "vai ser um grande jogo de futebol com duas grandes equipas". "Temos a noção da importância do jogo, não é decisivo porque vai ser disputado a duas mãos. É importante sim, porque é o próximo, sabemos quão forte é a equipa do Braga, mas nós também temos as nossas armas e perante o nosso público penso que vai tudo correr bem", afirmou a defesa-central.

O jogo, entre duas equipas invictas até ao momento (as águias venceram todas as partidas e o Braga tem apenas um empate no campeonato), inicia-se às 15h00 no estádio da Tapadinha.