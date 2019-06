Benfica anuncia renovação com jovem promessa

Kika Nazareth, de 16 anos, é goleadora das camadas jovens encarnadas e renovou por duas temporadas

Francisca Nazareth, mais conhecida por Kika acertou a renovação de contrato com o Benfica por mais duas épocas. A atacante de 16 anos, que se estreou pela equipa principal no dérbi solidário com o Sporting, conquistou vários títulos também pelas camadas jovens. "Fomos campeãs nacionais de Sub-19, fomos campeãs distritais sub-17 e as seniores tiveram um ótimo percurso. Para o próximo ano, é continuar com o mesmo trabalho e ganhar tudo o que for possível, ou seja, jogar à Benfica", disse à BTV.

Fã de Jéssica Silva, que recentemente assinou pelo Lyon, Kika pode jogar a 10, ou na frente de ataque e ambiciona mais êxitos. "Espero alcançar vitórias e, com o meu estilo de jogo, ajudar a equipa no que for preciso", acrescentou a jogadora que esteve na fase final do Europeu de sub-17. A jogadora encarnada, que quer estuda para ser gestora, não dispensa o ritual de ter sempre uma cruz na caneleira, como confidenciou em recente entrevista a O JOGO.