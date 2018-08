Aveiro vai ter Complexos e Cidade do Futebol

Câmara Municipal de Aveiro anuncia novos investimentos para "dinamizar e dar vida" à zona envolvente ao Estádio Municipal de Aveiro.

Aveiro prepara-se para ter um Complexo de campos de futebol e uma Cidade do Futebol, anunciou esta segunda-feira a Câmara Municipal (CMA) em nota de Imprensa.

Os investimentos serão realizados "na área envolvente ao Estádio Municipal de Aveiro (EMA), no âmbito de duas ações de parceria com o Sport Clube Beira-Mar e com a Associação de Futebol de Aveiro", com o intuito de "dinamizar e dar vida" àquela "zona de equipamentos desportivos e ao próprio EMA", como pode ler-se na publicação.

A parceria com o Beira-Mar tem em vista a "construção de um Complexo de Campos de Futebol para instalação da Academia de Formação do Sport Clube Beira-Mar", tendo "neste momento uma estimativa de custo de 2,5 milhões de euros que será assumido a 100% pela CMA".

Já o acordo com a Associação de Futebol de Aveiro (AFA) para a criação da Cidade Desportiva da AFA "prevê integrar em três fases, a construção de um Campo de Futebol e um Pavilhão Desportivo" contando "com o apoio da CMA pela disponibilização do referido terreno em regime de direito de superfície, assim como com o apoio da FPF, e vai ser utilizado para o trabalho de formação e treinos dos agentes desportivos da AFA, nomeadamente as Seleções Distritais, Árbitros e Treinadores".

Ambos os projetos surgem no âmbito de um protocolo já acordado entre as partes, que será formalizado em setembro/outubro deste ano.