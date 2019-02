"As equipas respeitam-nos mais", diz Francisco Neto

Portugal estreia-se esta sexta-feira na Algarve Cup e o selecionador nacional espera reduzir assimetrias para outros adversários de topo, como a Suécia

Portugal estreia-se esta sexta-feira na Algarve Cup frente à congénere da Suécia. Cumprido o último treino da seleção feminina antes do desafio com as nórdicas, Francisco Neto projetou o embate e no entender do selecionador nacional, medir forças com a vice-campeã olímpica é um desafio estimulante. "Estou com grande vontade e ansiedade de começar esta Algarve Cup. É um torneio muito importante na nossa época desportiva e ainda por cima vamos iniciar a prova frente a um adversário muito forte, que demonstrou ontem o seu poderio [ao vencer por 4-1 a Suíça]", assumiu Neto.

Conquistado o terceiro lugar no ano passado, o selecionador quer outro bom desempenho. "Queremos diminuir em campo as diferenças que separam as duas equipas, tanto no ranking como ao nível do jogo. As equipas respeitam-nos mais. Antes, apresentavam nos nossos jogos as jogadoras menos experientes, com menos minutos de jogo. Agora não", disse Francisco Neto. A partida tem início às 16h45, em Albufeira.