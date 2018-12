APAF participou de Vítor Oliveira, Joel Pinho e de Horácio Bastos

Declarações do treinador do Paços de Ferreira, do diretor do Arouca e do presidente da Oliveirense criticando as arbitragens na II Liga levaram a associação de árbitros a pedir medidas contra o que entende como uma tentativa de condicionamento

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) enviou este domingo uma participação para o Conselho de Disciplina (CD) da FPF em virtude das declarações sobre as arbitragens na II Liga proferidas no sábado por Vítor Oliveira, treinador do Paços de Ferreira, Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, e Horácio Bastos, presidente da Oliveirense.

A APAF entende tratar-se de uma tentativa de condicionamento dos árbitros. Tal como O JOGO adiantou, também O Conselho de arbitragem fez uma participação ao CD com carácter de urgência em relação às palavras de Vítor Oliveira, que apontou "erros grosseiros" às equipas de arbitragem que originam "uma classificação completamente falsa". O treinador dos pacenses, líderes do segundo escalão nacional, referiu que os jogos de Estoril e Famalicão, segundo e terceiro classificados "são quase sempre arbitrados por jovens inexperientes, que com as pressões cometem erros que outros, mais experientes, não cometem".

A Oliveirense, pelo seu presidente, também se queixou, em comunicado, dos "juízes recém-promovidos às ligas profissionais, os denominados estágiários que decidem jogos profissionais".

Já Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, acusou o árbitro Iancu Vasilica, que apitou o jogo dos arouquenses contra o V. Guimarães B, de não ter feito um "trabalho sério".