Ana Gomes revela que há três países a recorrer à cooperação de Rui Pinto

Eurodeputada reproduziu no Twitter informações que lhe foram transmitidas pelo presidente do Eurojust.

Ana Gomes revelou esta terça-feira que há três países europeus que estão a recorrer à cooperação de Rui Pinto, o pirata informático que se encontra em prisão preventiva depois de ter sido extraditado para Portugal.

Através do Twitter, a eurodeputada reproduziu informação que lhe foi transmitida por Ladislav Hamran, presidente do Eurojust. "Não vou revelar o que conversei com o presidente do Eurojust, há pouco, à saída do Parlamento Europeu. Mas vou indicar aquilo que ele me confirmou: que autoridades de três estados membros - três! - estão já a recorrer à cooperação de Rui Pinto como 'whistleblower': França, Bélgica e Holanda!", escreveu Ana Gomes.

"O presidente do Eurojust confirmou que Rui Pinto 'era, de facto, um whistleblower a cooperar com autoridades europeias', mas num caso distinto daquele sobre o qual as autoridades portuguesas requereram a extradição dele da Hungria", acrescentou a eurodeputada, antes de lançar uma questão às autoridades portuguesas:

"Que esperam as nossas autoridades para solicitar a cooperação de Rui Pinto, ainda por cima tendo-o na prisão? Advogados dele ontem confirmaram que não foi recebido nenhum pedido, nem da Autoridade Tributária nem do Ministério Público, apesar das notícias dos media. Porquê? Não se quer investigar criminalidade?", remata Ana Gomes.