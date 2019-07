Ana Gomes enviou documentação do Football Leaks a autoridades europeias e portuguesas

A documentação foi enviada para o ministro das Finanças, Mário Centeno, ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, por exemplo.

Ana Gomes referiu esta quarta-feira, através de uma publicação na rede social Twitter, ter enviado uma carta a diversas autoridades europeias e portuguesas na qual pede que sejam investigadas transferências no futebol, designadamente no futebol português.

A ex-deputada europeia refere que a carta - cujo teor revela - é acompanhada de vários documentos da plataforma Football Leaks e que foi enviada para diversas autoridades europeias e portuguesas. Ana Gomes esclarece ainda que a documentação revela a "série de relações problemáticas entre o mundo do futebol e atividades criminais, como branqueamento de capitais, evasão fiscal e fraude".



Ana Gomes não tem dúvidas e considera que a documentação que agora envia prova a existência de "bridge transfer [esquemas fraudulentos] entre clubes e empresas offshore, incluindo algumas referidas no escândalo Panama Papers, para branqueamento de capitais. A socialista solicita, portanto, que tomadas as medidas necessáerias para "acabar com a contínua impunidade do crime organizado no mundo do futebol e com o respetivo impacto perverso na integridade governamental nos estados-membros da União Europeia".

A documentação a que se refere Ana Gomes foi enviada para o comissário, diretor do Europol e do Eurojust, e também ao ministro das Finanças português, Mário Centeno, e à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. O jornal Público acrescenta ainda que os mesmos documentos foram enviados para Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, à presidente do conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Gabriela Figueiredo Dias, e ao diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.