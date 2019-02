Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, em entrevista exclusiva: "FIFA? Vender o futebol a um fundo é um ato criminal"

ENTREVISTA (parte 1) - Há um ano, surgiu a notícia: a FIFA tinha uma oferta de 25 mil milhões de euros por uma Liga das Nações global e um novo Mundial de Clubes. As ameaças à rotina europeia eram claras. E não passarão

Que dimensão tem esta ameaça global da FIFA ao futebol tal como o conhecemos? Houve uma tentativa de takeover do futebol internacional?

-Tentaram fazê-lo. Em março último, o presidente da FIFA apareceu com uma ideia que apresentou desta maneira: tenho um investidor, um fundo, que quer organizar um mundial de clubes e uma liga das nações global e é muito dinheiro. OK, que fundo é esse? Não posso dizer, porque assinei um acordo de confidencialidade. E que vamos vender? Não posso dizer, porque assinei um acordo. Que tipo de competição será? Não posso dizer. Nesse caso, disse-lhe eu, nós não apoiamos. Nunca mais aconteceu nada. Até agora, não tive mais qualquer informação sobre o tema. Ligas europeias, clubes e a UEFA decidiram, entretanto, de forma unívoca, que se tentarem forçar-nos ou contornar-nos não participaremos em qualquer dessas competições. Porque, com todo o respeito, quando não temos uma competição séria na nossa confederação, aceitamos tudo, mas quando temos uma competição séria, quando temos um calendário tão cheio como o nosso, não podemos aceitar qualquer prova que nos proponham. A segunda questão, particularmente relevante para mim e para os membros da UEFA, é que importa conhecer quem está por trás deste projeto. Não podemos dizer, simplesmente, que vem aí dinheiro. É importante saber de que dinheiro falamos. É dinheiro de governos? E, acima de tudo, isso: eu não sou o dono da UEFA, tal como Infantino não é o dono da FIFA. Não posso vender o futebol a um fundo. Para mim, é um ato criminal. Acha que um fundo vai desenvolver o futebol? Eles existem para investir e fazer dinheiro. Percebo-os, mas jamais permitiremos que o futebol seja vendido a um fundo, especialmente um fundo que ninguém conhece. Há quem diga que há governos por trás. A Europa não pode fazer parte disso e fico muito contente por ter o apoio dos clubes. Temos os 232 membros da ECA connosco e 55 federações.

Está tranquilo com o próximo campeonato do mundo?

-Não estava lá, não posso dizer nada em concreto, mas a decisão de fazer um Mundial no Catar foi controversa. Estou certo de que o Catar organizará a prova adequadamente. Investiram muito e dizem-me que os estádios são bons. As datas não são as ideais, como todos sabem, e agora a FIFA teve a ideia de ampliar a prova para 48 participantes. Isso levanta novos problemas. Um deles é este: podemos dizer, como a FIFA diz, que vamos dar uns jogos aos países vizinhos? Não podemos. Legalmente, temos de abrir um concurso e toda a gente se pode candidatar. A Eslovénia, Portugal... A FIFA diz que fará as coisas politicamente e que toda a gente aceitará, mas não é assim. E se houver 48 seleções, então a competição será mais comprida. O que acontece às ligas? Está aí outro problema. Formalmente, sou vice-presidente da FIFA, não executivo, e não sei de nada. Temos um conselho da FIFA a 15 de março, em Miami, e ainda não há agenda. Não faço ideia do que vamos discutir lá. É como estão as coisas. Gostaria de saber. Vamos discutir as 48 equipas no Catar? OK, vejamos algumas análises, vamos discutir. Mas não; não sabemos de nada.

Podemos dizer que há uma guerra fria entre a FIFA e a UEFA?

-Muitos jornalistas, e outras pessoas claro, me perguntam se tenho más relações com a FIFA ou com o seu presidente. Respondo que tenha relações corretas. Não fui eleito para criar relações. Não sou um gestor de relações. Estou aqui para defender o futebol europeu e, acho eu, o futebol como um todo. Estou pronto para falar todos os dias com o Gianni Infantino ou qualquer pessoa das outras confederações. Se me recusasse a fazê-lo, teria de me demitir. Mas, se não me dão informação, não podem forçar a votar. De outra forma, a minha confederação vai perguntar-me porque me elegeu. Não é por gostar ou não gostar das pessoas: prefiro sair do que pisar aqueles princípios cruciais. Não passava fome antes. Posso sempre voltar à Eslovénia. Se calhar, não tinha apanhado esta constipação. Não vamos recuar. Temos a razão pelo nosso lado.

"Não sou dono da UEFA, nem Infantino da FIFA. Não posso vender o futebol a um fundo. Para mim, é um ato criminal"

A FIFA resolveu os problemas revelados pelos escândalos?

-Muitas coisas mudaram, tenho de admitir. Diria que concordámos em oitenta por cento das ocasiões. Não me limito a criticar. Para toda a gente, a competição é o mais importante. Quando se faz melhoramentos na governança, as pessoas não ligam. Lembro-me de que, antes de aqui estar, não queria saber o que um comité qualquer fazia com as eleições. Queria era saber como estava a minha equipa a jogar. Houve muitos melhoramentos, devo dizer. Não é só guerra. Mas nalguns temas não vamos recuar, apenas isso.

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA OU E-PAPER