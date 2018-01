AF Porto apresentou livro que conta 105 anos de história

Não faltam histórias curiosas e documentadas, num trabalho da autoria do Centro de Estudos da Universidade do Porto.

"A AF Porto - uma instituição centenária" é o título do livro que lançado esta sexta-feira e que conta a vida da associação mais representativa do país. São mais de 105 anos de história da Associação de Futebol do Porto, uma obra com cerca de 700 páginas repletas dos melhores momentos dos associados portuenses. A ideia foi do presidente da Associação, Lourenço Pinto, também ele uma parte importante da história da AF Porto. "É uma obra que faltava e com certeza vai encher de orgulho os nossos associados e, de uma forma geral, todos aqueles que gostam de futebol. É uma história rica que aqui está contada."

Dos êxitos desportivos dos associados aos cursos de formação de treinadores (José Maria Pedroto formou-se ali em 1953, mas também Jaime Pacheco, André Vilas Boas, Carlos Carvalhal, entre tantos outros), à escola de árbitros, ao futebol de formação, não faltam histórias curiosas e documentadas, num trabalho da autoria do Centro de Estudos da Universidade do Porto.

Na cerimónia de apresentação, que decorreu esta noite na sede da AF Porto, marcaram presença diversas personalidades, em especial, do futebol. Fernando Gomes, presidente da FPF, esteve presente, bem como representantes de clubes da associação, casos de João Pinto (FC Porto), Álvaro Braga Júnior (Boavista), António Silva Campos (Rio Ave) e até de Valentim Loureiro, que em tempos desempenhou diversos cargos no futebol. Nota para outras presenças, como as de Fontelas Gomes (presidente do Conselho de Arbitragem da FPF), Luciano Gonçalves (presidente da APAF) e de uma atleta bem portuense, a campeã olímpica da maratona, Rosa Mota.