"Aqui e acolá acontecem episódios dos quais não podemos orgulhar-nos", diz Pedro Proença

Presidente da Liga, Pedro Proença, falou à saída da audição com o grupo de trabalho de Desporto na Assembleia da República

"Não faço comentários a presidentes de sociedades desportivas .Agora, consegue-se perceber a frustração de alguns dirigentes, porque aqui e acolá acontecem episódios dos quais não podemos orgulhar-nos, é por isso que estamos cá e contra isso que combatemos. Esta lei da violência teima em não sair e em não dar possibilidade às organizações e às Ligas, às Federações de poderem executar aquilo que há muito vêm regateando", afirmou Pedro Proença, esta quarta-feira, referindo-se à recente conferência de imprensa de Frederico Varandas, na qual o presidente do Sporting referiu que o "futebol é um território que não pode estar sem justiça e sem lei"-

À saída da audição com o grupo de trabalho de Desporto na Assembleia da República, o presidente da Liga, questionado sobre os incidentes em jogos do Sporting no Estádio do Bessa e no Dragão Caixa, concordou na urgência de uma lei mais penalizadora sobre a violência. "Indubitavelmente, as propostas da Liga mas também dos sindicatos e das associações de classes são claras e objetivas. São esta falta de instrumento da Liga e das competições profissionais que não lhes permite atuar em tempo útil e que não seja percetível para o adepto. Queremos de uma vez por todas que esta lei seja feita", disse.

"A lei da violência tem sido uma bandeira desta direção da Liga. Os clubes e as Sociedades Desportivas estão, todas elas, com o mesmo sentido e esperamos que o diploma seja publicado. Isto tem consequências para as competições desportivas e profissionais, as questões da celeridade da justiça é algo que nos preocupa. As nossas propostas foram objetivas, esperando que o quadro legislativo em Portugal acompanhe as boas práticas internacionais. Pugnamos por esta resolução rápida e que o poder político ofereça os mecanismos ao poder associativo, para poder implementar regras que toda a gente entenda e tenha aplicabilidade rápida", concluiu Pedro Proença.