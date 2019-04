Jornadas Anuais da Liga Portugal com 120 participantes

A terceira edição do evento organizado organizado pela entidade que gere o futebol profissional em Portugal foi a mais concorrida de sempre.

A terceira edição das Jornadas Anuais da Liga Portugal, que estão a realizar-se no Estádio da Luz, é a mais concorrida de sempre, com 120 participantes entre representantes do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal, patrocinadores, associados e representantes das Sociedades Anónimas Desportivas (SAD's).

Estas Jornadas Anuais da Liga Portugal destinam-se a promover o debate entre os quadros e gestores das Sociedades Desportivas em torno de preocupações comuns relacionadas com a competição, o marketing, a comunicação, a tecnologia, a prevenção e segurança e, ainda, as áreas jurídica e financeira.

No âmbito das Jornadas Anuais será apresentado o Anuário do Futebol Profissional Português, relativo à época 2017/18, no qual são divulgadas as conclusões do estudo relativo à evolução económica e financeira do setor, concentrando-se nas competições organizadas pela Liga Portugal.

Será, ainda, apresentado o Diagnóstico e Principais Desafios para o Futebol Profissional, realizado no âmbito do Plano Estratégico da Liga Portugal para o ciclo 2019-2023, bem como as principais conclusões dos Grupos de Trabalho da Liga Portugal, que consistem em reuniões periódicas com as Sociedades Desportivas com vista a debater temáticas de interesse comum, com vista a alterações regulamentares ou à criação de mecanismos de ferramentas e de maior eficiência, valorização e potenciação das competições.