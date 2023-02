Iniciativa "ABC da Bola" chegou a Matosinhos

José Manuel Neves esteve presente no Agrupamento de Escolas Irmãos Passos

José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, marcou presença esta quinta-feira em Matosinhos, mais concretamente no Agrupamento de Escolas Irmãos Passos. O intuito da visita visa a integração do município na iniciativa "ABC da Bola", um projeto que irá contar com a participação dos 18 concelhos do distrito do Porto, sendo que, para assinalar esta parceria, esteve presente Vasco Pinho, vereador do desporto da Câmara Municipal de Matosinhos, e Paulo Gaspar, o diretor do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos. "Este protocolo que acabámos de assinar significa que a partir de agora a AF Porto e esta escola vão trabalhar em conjunto", começou por explicar José Manuel Neves.

O conceito parte por integrar o desporto na vida dos mais jovens, com o propósito de propiciar às crianças "uma vida mais saudável", aliado a um objetivo em específico. "Em conjunto, queremos trazer a prática desportiva para que as crianças brinquem e pratiquem desporto", afirmou, acrescentando, por fim, a importância acrescida de combater o "sedentarismo e as doenças associadas". "Não se trata de futebol ou de futsal, trata-se de trazer o desporto para as escolas", concluiu.