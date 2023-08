Incêndio em Lordelo afeta estádio: "O Aliados está a arder, bombeiros e helicópteros estão a deitar água"

Declarações a O JOGO de Nuno Miguel Martins Silva, presidente do Aliados de Lordelo, sobre o incêndio que provocou danos no estádio do clube cuja equipa principal compete no Distrital da AF Porto

O incêndio: "O Aliados está a arder. Foi feito um investimento de mais de oito mil euros num relvado natural, que foi pago pela Câmara Municipal. Vamos ver os danos que este incêndio vai provocar".

O estádio principal: "O relvado natural já não está tão em perigo. Foi afetada uma parte da zona dos balneários e a rede de uma das balizas foi toda destruída".

O campo sintético: "Em relação ao campo sintético, como é só borracha, a situação ainda está a ser averiguada. Os bombeiros e os helicópteros estão a deitar água, só vendo os danos".

Foi retirado algum material do estádio devido ao incêndio?: "Que eu tenha conhecimento, não foi retirado qualquer material do estádio. Encontrava-me ausente do local do incêndio e apenas cheguei há pouco. Estamos numa fase de controlo do incêndio. Ainda não consegui falar com os bombeiros, estou a deixá-los fazer o seu trabalho".

O ponto de situação: "Anda aqui tudo aflito. Ao longo dos anos, temos avisado as entidades responsáveis para o facto de os nossos campos estarem muito próximos do monte. Já tínhamos alertado para esta situação. Infelizmente, aconteceu agora este incêndio".

O futuro próximo: "Tomei posse como presidente há pouco tempo e isto era tudo o que não nos podia acontecer. Vai-nos atrasar, com certeza".

