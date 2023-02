Igualdade de género debatida com sócios da FPF

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, convocou todos os sócios da FPF - associações distritais, associações de classe e Liga - para, no âmbito do Programa Executivo do organismo falar sobre igualdade de género no desporto no seguimento das conclusões apresentadas esta semana, no Porto, pelo grupo de trabalho governamental

Durante os dois dias de reunião foram igualmente discutidos os caminhos do futuro da formação através dos projetos da Portugal Football School, responsável pela organização e administração de todos os cursos formativos da FPF.

Outro tema foi o desporto na terceira idade e as formas de aumentar a prática desportiva.