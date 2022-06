Ideia de Aves e Leiria adquirirem Belenenses e Vilafranquense "é absurda"

Emanuel Medeiros, CEO da SIGA, considera "absurda" a ideia de Aves e Leiria pensarem em adquirir a Belenenses e Vilafranquense os direitos de participação no segundo escalão português

Emanuel Medeiros, CEO do SIGA (Sport Integrity Global Alliance), organização que tem como objetivo salvaguardar a integridade no Desporto, falou a O JOGO sobre a eventualidade de Aves e Leiria adquirirem a Vilafranquense e Belenenses os direitos de participação na II Liga, como foi noticiado.

"Na Europa e em Portugal é reconhecido, por lei, como sendo um sector dotado de interesses públicos. Por isso, é que tem um conjunto de privilégios e regalias"

O dirigente vê a hipótese como "absurda" e entende que "colide com o princípio fundamental do desporto, que é o do mérito desportivo". "Essas situações são absolutamente à margem da lei, da ética e da integridade desportiva, e nem por hipótese devem ser colocadas", defende Emanuel Medeiros, frisando que tudo isto põe em causa a verdade desportiva. "Por princípio, um clube comprar o direito de outro clube para participar numa competição superior sem que o tenha alcançado por mérito desportivo é um violação a estes princípios", expôs, comparando, até, os Estados Unidos da América com a Europa.

"Não estamos nos EUA, onde o desporto é regido e governado em interesses privados [são competições fechadas, sem subidas nem descidas]. Na Europa e em Portugal é reconhecido, por lei, como sendo um setor dotado de interesses públicos. Por isso é que tem um conjunto de privilégios e regalias", apontou.

A compra de direitos de participação nada tem a ver com a fusão de clubes, tal como explicou Medeiros. "A questão de fusão de sociedades desportivas já terá um regime diferente. Aí, tem de se ver caso a caso. Se há fusão significa que fica um só clube, mas isso é diferente da compra dos direitos de participação".

Relativamente aos clubes envolvidos, fontes do Belenenses e do Leiria negaram qualquer tentativa de compra ou venda de direitos de participação na II Liga.