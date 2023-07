Houve golaço no encontro entre Youtubers e Streamers: ora veja

D4rkFrame, pela equipa de Youtubers, levantou a Capital do Móvel com um pontapé de longa distância que só parou no fundo das redes

O encontro que colocou frente a frente uma série de youtubers e streamers portugueses começou com um grande golo.

"D4rkFrame", num remate de longa distância, fez vibrar a Capital do Móvel, inaugurando o marcador, ao minuto oito.