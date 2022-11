Hélder Malheiro prepara queixa contra o FC Porto

O árbitro Hélder Malheiro, que apitou o Mafra-FC Porto, terá intenção de apresentar uma queixa contra os dragões e vai expor a situação em sede federativa.

O árbitro Hélder Malheiro está a preparar uma queixa contra o FC Porto e vai expor a situação em sede federativa, avançou, esta quarta-feira, a rádio Antena 1 e confirmou O JOGO. O juiz da AF Lisboa referido apitou o jogo de ontem entre o Mafra e os azuis e brancos, em que Sérgio Conceição, treinador dos portistas, foi expulso.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol também vão avançar com participações, devido a queixas do FC Porto sobre as atuações de Hélder Malheiro.

O FC Porto venceu o Mafra por 3-0, num duelo referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal, e a expulsão do técnico motivou muitas críticas por parte do clube da cidade Invicta.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi expulso aos 64 minutos, vendo cartão vermelho direto imediatamente depois de pontapear a bola, que estava fora das quatro linhas.

Após a expulsão, o técnico dos dragões ainda demorou até deixar a área técnica, tentando explicar ao árbitro Hélder Malheiro a reação, mas acabou mesmo por abandonar o relvado, dirigindo-se para a bancada.

Sérgio Conceição falha assim o dérbi portuense com o Boavista, da 13.ª jornada da Liga Bwin, agendado para as 20h30 de sábado.