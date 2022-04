Desfecho da cisão entre Belenenses e SAD gera questões em elo delicado, considera advogado Fernando Veiga Gomes.

A cisão do Belenenses, do Campeonato de Portugal, com a SAD, da I Liga Bwin, levantará questões em torno da "relação sempre delicada" entre as duas entidades, admitiu o advogado Fernando Veiga Gomes.

"Teremos de ver as consequências, mas há um equilíbrio sempre delicado, sobretudo quando existem investidores ou a maioria do capital da SAD não pertence ao clube. Isto vem fortalecer a posição dos clubes, sabendo que há muitas SAD no país e há muitos problemas em muitas delas na relação com os clubes", enquadrou o sócio da Abreu Advogados, no dia em que foi conhecido o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa.

O Belenenses informou que foi notificado da "decisão relativa ao recurso, apresentado pela Belenenses SAD da sentença, que, em outubro de 2021, validava a separação das duas entidades", com aquela instância judicial a deliberar nova recusa.

"Os clubes podem querer vir a fazer o caminho que o Belenenses fez e desligar-se se, de facto, aquela SAD não funciona como pretendem nem há respeito pelos seus valores. Havendo hipótese de dizerem que não querem isto, fundam uma nova SAD", ilustrou.

Leia também Motores Miguel Oliveira terá recebido proposta da Yamaha Português da KTM ainda não anunciou em que equipa alinhará na próxima temporada de MotoGP

A deliberação do tribunal baseia-se no reconhecimento de que "o clube já não é acionista da Belenenses SAD, porque a venda da participação social que detinha foi válida", além de que "o nexo identitário entre a Belenenses SAD e o clube já se quebrou definitivamente", pois "o clube já não é o clube fundador da SAD do Belenenses" e esta "já não é a sociedade desportiva do clube".

"Por outro lado, abre-se a possibilidade de serem feitos negócios em que um acionista maioritário pode convencer o clube a deixar vender a sua participação, desligar-se e, porventura, até se fundir com outro. Isto também funciona ao contrário. Há questões à volta desta decisão que temos de ver como evoluem", agregou Fernando Veiga Gomes.

O Belenenses e a SAD dos azuis estão afastados desde o início da temporada 2018/19, quando acabou o protocolo de utilização do Restelo por parte da sociedade liderada por Rui Pedro Soares, que mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional, em Oeiras.

A Codecity comprou 51% da SAD do Belenenses em 2012, mas as duas partes entraram em litígio e sucederam-se várias ações em tribunal, com o clube, presidido por Patrick Morais de Carvalho, a tentar impedir que a SAD usasse o seu nome e símbolos, tendo vendido, em julho de 2020, os restantes 10% de capital que ainda detinha na sociedade.

"Quando uma SAD é personalizada, o clube transfere os seus direitos de participação desportiva, incluindo palmarés, títulos, vitórias, golos, posição no "ranking", entre outros, para a SAD. O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa diz que é possível o clube desligar-se, mas existem dúvidas quanto ao palmarés", notou Fernando Veiga Gomes.