Guarda-redes Sub-23 do Lixa internado nos Cuidados Intensivos após choque com avançado

O incidente ocorreu no jogo do campeonato de Esperanças da AF Porto, no sábado, em Recarei, no concelho de Paredes

Bruno Costa, guarda-redes da equipa sub-23 do Lixa, está internado nos Cuidados Intensivos do Hospital São João, no Porto, na sequência de uma lesão grave sofrida num choque com um avançado do Nun'Álvares.

O incidente ocorreu no jogo do campeonato de Esperanças da AF Porto, no sábado, em Recarei, no concelho de Paredes e, de acordo com os relatos dos responsáveis dos dois clubes o guarda-redes esteve quase uma hora à espera de assistência do INEM.

Ricardo Costa, presidente do Nun'Álvares disse a O JOGO que o clube "efetuou de imediato os contactos com as corporações de bombeiros mais próximas", não conseguindo perceber a demora da mobilização dos meios. "Descolaram bombeiros de Cete para um incêndio; por isso ligámos para os de Baltar, que até são mais perto do campo, o é que certo é que demoraram", descreveu Ricardo Costa, relatando que as corporações terão encaminhado o pedido para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Porto, que acionou a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital de Penafiel, "que chegou primeiro do que os bombeiros".

Todo este percurso de contactos provocou "quase um hora de atraso no socorro", frisou o presidente do Nun'Álvares, lembrando que Bruno Costa foi assistido pelo "enfermeiro do Lixa e pelo fisioterapeuta da equipa sénior que estava na bancada e acorreu logo ao local".

De acordo com os conhecimentos técnicos de ambos percebeu-se que "não se tratava de uma lesão muscular ou óssea", recorda Ricardo Costa, explicando que "não é habitual a mobilização de uma ambulância nos jogos nestes escalões" e garante que o Nun'Álvares "está devidamente equipado com meios de assistência aos jogadores".

António Novais, vice-presidente do Lixa, também lamentou a situação que provocou grande apreensão sobre o stado grave do guarda-redes, não tendo ainda novas informações sobre a evolução da situação clínica de Bruno Costa, que continua preocupante e permanece internado com lesões nos rins.