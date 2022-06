Guarda-redes Gonçalo Tabuaço é alvo de Santa Clara e clube espanhol

Guarda-redes do Estrela da Amadora estreou-se pelos sub-21, mas já tinha pretendentes...

Estreou-se na terça-feira na baliza da seleção de sub-21, que manteve a zeros ante o Liechtenstein, mas a cotação já estava em alta antes disso: Gonçalo Tabuaço, guarda-redes do Estrela da Amadora, apurou O JOGO, está na mira de Santa Clara e Valladolid (recém-promovido à I Liga espanhola), clubes que já se informaram sobre as condições para garantir a contratação, mas que ainda não avançaram com propostas formais pelo jogador.

Gonçalo Tabuaço terminou a última época como titular da baliza do Estrela da Amadora, clube a que chegou, no início de 2021/22, proveniente do Leixões. Completou 22 jogos (1965"), um dos quais na Taça de Portugal. Tem contrato apenas até 2023, fator que pode ajudar a convencer os estrelistas a ouvirem propostas para garantir contrapartidas financeiras.

A boa época que fez nos amadorenses, que ajudou a manter na Liga SABSEG, valeu-lhe a chamada de Rui Jorge para os sub-21 e agora a estreia na categoria. Aos 21 anos, o guarda-redes, natural do Porto, pode dar o salto para outros patamares. O jogador continua integrado nos sub-21 e deve resolver o futuro antes ainda das férias.