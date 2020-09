Graça Freitas faz esclarecimento sobre público nas tribunas da Luz e do D. Afonso Henriques

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, falou esta sexta-feira sobre a eventual presença de público nas tribunas dos estádios, inclusivamente na Luz e no D. Afonso Henriques.

Numa altura em que o Benfica e o V. Guimarães estarão a tentar colocar público nas tribunas dos respetivos estádios, a diretora-geral da Saúde Graça Freitas fez alguns esclarecimentos nesta sexta-feira. O V. Guimarães já terá pedido um parecer às autoridades de saúde, mas o Benfica ainda não deu entrada com qualquer pedido de parecer, segundo a diretora-geral.

"Tenho que fazer alguns esclarecimentos. Quando se tratou da entrega do troféu da I Liga foi pedido à DGS um parecer para assistirem à entrega do troféu. Era um evento especial, numa altura especial e num determinado contexto epidemiológico. Esse parecer, para esse evento, foi favorável, com uma série de condições como habitualmente pomos: o distanciamento físico, a utilização de máscaras, a não utilização de catering para evitar que as pessoas tirassem as máscaras. Desde então, creio que o V. Guimarães terá pedido um parecer à autoridade de saúde local ou regional. Não chegou à DGS nem tem que chegar nesta fase à DGS. Tivemos tudo a ver com o futebol na primeira fase da retoma, agora que estamos num campeonato normal, com uma periodicidade e agenda normais de jogos, temos uma orientação que é a 36 que delega essa responsabilidade de avaliar caso a caso para a autoridade de saúde local, que se tiver dúvidas fala com a regional e a nacional. Não me posso pronunciar sobre o V. Guimarães, porque não tive conhecimento", referiu.

"Relativamente ao Benfica, tanto quanto sei e porque consultei os meus colegas, não deu entrada nenhum pedido de parecer sobre se podiam ou não podiam ter convidados a assistir ao jogo. Este é o ponto de situação objetivo. Terá havido um pedido do V. Guimarães, em relação ao Benfica não temos nenhum pedido para este jogo", acrescentou.