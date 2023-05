Governo promete resposta musculada à manipulação de resultados

Igualdade de género também é combate a travar

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, queixou-se esta segunda-feira das crescentes notícias relativas a casos de manipulação de resultados no mundo do futebol, prometendo, no que a Portugal diz respeito, uma ação veemente por parte do Estado.

"Daremos resposta efetiva e musculada a este flagelo que também atinge o desporto", afirmou, prometendo também, ao mesmo tempo, para breve, uma "campanha de sensibilização" para reduzir o número de incidentes violentos que envolvem adeptos, famílias e outros espetadores.

"Todos os fins de semanas nos chegam imagens de incidentes que não podem existir", declarou, realçando ainda que o Governo aposta também no apoio a uma maior igualdade de género no desporto.

"Quanto tempo falta para atingirmos os números da igualdade de género a nível europeu? Falta muito tempo, mas é preciso investir nas novas gerações", disse.