Gonçalo Tabuaço deixa B SAD e conta com interessados

Guarda-redes de 22 anos vai dar novo rumo à carreira após a descida do emblema lisboeta.

O guarda-redes Gonçalo Tabuaço, internacional sub-21 por Portugal, rescindiu o contrato que o ligava à B SAD, confirmou O JOGO, e vai agora abraçar uma nova etapa na jovem carreira.

Depois da descida do emblema lisboeta à Liga 3, na sequência da derrota com o Lank Vilaverdense no play-off, o guardião, de 22 anos, poderá continuar em solo nacional, onde já conta com interessados.

Contudo, apurou o nosso jornal, o jogador sente que há tempo para refletir sobre o futuro e, por isso, a ida para o estrangeiro também não está fora de hipótese.

Na última temporada, Gonçalo Tabuaço foi indiscutível na baliza da B SAD e somou um total de 37 partidas. O portal especializado "Transfermarkt" avalia-o em pouco mais de meio milhão de euros.