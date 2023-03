Gonçalo Ramos é o melhor jogador do campeonato, de acordo com sondagem

Avançado do Benfica foi a resposta de 28% dos inquiridos.

Gonçalo Ramos tem sido o jogador em maior evidência no campeonato português até ao momento, segundo uma sondagem da Aximage para O JOGO, JN, TSF e DN. Perante a questão "quem tem sido o melhor jogador da Liga portuguesa?", 28% dos inquiridos responderam com o nome do avançado do Benfica.

Rafa (14%), Diogo Costa (11%), Pedro Gonçalves (6%) e Taremi (5%) surgem a seguir.

Ramos, recorde-se, leva 16 remates certeiros na edição 2022/23 do campeonato, menos um do que o companheiro de equipa João Mário, que está no topo dos goleadores.

Ficha técnica:

A sondagem foi realizada pela Aximage para O JOGO, JN, TSF, e DN , com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a Liga de Futebol. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 de março de 2023 e foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 801 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,46%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.