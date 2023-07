Golo de reforço nos descontos guia Torreense à segunda fase da Taça da Liga

Redação com Lusa

Um golo tardio do reforço Welthon permitiu, esta sexta-feira, ao Torreense vencer o Mafra, por 1-0, e apurar-se para a segunda eliminatória da Taça da Liga, em jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Já em tempo de compensação, aos 90+3 minutos, o avançado brasileiro, que tinha entrado na partida logo após o intervalo, aproveitou uma defesa incompleta de André Paulo e rematou certeiro, coroando da melhor forma a estreia pelo emblema de Torres Vedras.

Desta forma, a equipa comandada por Rui Ferreira vai ficar à espera de conhecer o adversário na fase seguinte, que sairá do embate entre Länk Vilaverdense e Casa Pia, agendado para domingo (18h).

Naquele que foi o primeiro jogo oficial das competições profissionais em 2023/24, o Mafra entrou atrevido e aos nove minutos Maddi Queta esteve muito próximo de inaugurar o marcador, valendo a atenção de Vagner, que impediu o golo com um ligeiro toque.

Até ao intervalo, o emblema azul-grená conseguiu equilibrar a partida, mas sem nunca criar lances de perigo.

Na etapa complementar, o conjunto comandado por Silas voltou a assumir o domínio do encontro, só faltando eficácia para se adiantar no marcador.

Aos 70, Pité, de cabeça, assustou Vagner e, no mesmo minuto, o médio voltou a dispor de uma oportunidade, mas o remate saiu ligeiramente ao lado.

Mas quem não marca sofre e foi precisamente o que aconteceu, já em tempo de compensação: aos 90+3, e depois de uma incursão de Anthony D'Alberto pela esquerda, o avançado brasileiro Welthon estava no sítio certo para encostar após defesa incompleta de André Paulo e decidir a eliminatória.

Na segunda fase da referida competição, o Torreense vai voltar a jogar perante os seus adeptos, com a partida a estar marcada para o dia 30 de julho, às 18:00, diante do vencedor do encontro entre Länk Vilaverdense e Casa Pia.

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras

Torreense -- Mafra, 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Welthon, 90+3 minutos.

Equipas:

Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, Rodrigo Borges (Neneco Renteria, 81), Anthony D'Alberto, Benny, André Rodrigues (Jovan Lukic, 75), Keffel Resende, Jorge Correa (Juan Balanta, 59), Renato Santos (Welthon, 46) e Patrick Fernandes

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Carlos Henriques, Welthon, Jovan Lukic, Juan Balanta, Neneco Renteria e Filipe Quintas)

Treinador: Rui Ferreira

Mafra: André Paulo, Ousmane Diao, Pedro Barcelos, João Goulart, Miguel Sousa, Pité, Pedro Bravo (Chris Kouakou, 75), Gui Ferreira (André Lopes, 75), Mésaque Dju (Andreas Hansen, 59), Maddi Queta (Lucas Gabriel, 68) e Friday Etim (Diogo Almeida, 68)

(Suplentes: Elias Oláfsson, Chris Kouakou, Lucas Gabriel, Diogo Almeida, Moreno, Hosine Bility, André Lopes, Andreas Hansen e Pontus Texel)

Treinador: Silas

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Maddi Queta (60), Gui Ferreira (65), André Lopes (80) e Welthon (90+4)

Assistência: 1.021 espetadores