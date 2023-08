Golo mal validado ao Sporting: CA exclui Hugo Miguel de VAR no Leiria-Benfica B

Hugo Miguel foi suspenso após o erro que ditou o golo mal validado ao Sporting no jogo com o Casa Pia.

Os efeitos da suspensão de funções de Hugo Miguel são imediatos e com consequências diretas já este fim de semana.

Hugo Miguel estava nomeado para as funções de VAR no jogo da II Liga entre o Leiria e o Benfica B, agendado para as 14h00 de sábado, com o Conselho de Arbitragem a proceder à sua substituição no referido desafio. O mesmo aconteceu com o AVAR Rui Soares.

Catarina Campos (VAR) e André Campos (AVAR) foram entretanto nomeados para essa partida.

