Gafanha emite comunicado e dá mais informações após as buscas

Clube de Ílhavo garante que as buscas se limitaram às instalações do clube.

Na sequência das buscas da Polícia Judiciária, a Direção do Gafanha emitiu um comunicado, garantindo que as buscas se limitaram às instalações do clube. O emblema de Ílhavo alega que, para já, "não pode adiantar mais nada". "Só mais tarde poderemos abordar o tema com mais exatidão, no entanto avançamos que ninguém da atual Direção do Grupo Desportivo foi alvo de buscas domiciliárias", lê-se no documento.

O clube confirma as declarações dadas pelo ex-presidente João Paulo Ramos a O JOGO, de que apesar de ter sido constituída em 2016/17, a SAD do Gafanha "nunca chegou a ser formalizada, o que significa que não tem atividade".

De acordo com a Direção, as investigações debruçam-se sobre as épocas de 2015 a 2018 e o clube está "disponível para prestar todos os esclarecimentos que as autoridades vejam necessárias".