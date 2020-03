Futebol tornou-se raro: afinal, onde é que ainda rola a bola?

Premier League, Bundesliga e Ligue 1 foram as últimas grandes ligas a fechar portas. UEFA decidiu adiar jogos europeus da próxima semana.

A UEFA e as últimas grandes ligas europeias acordaram ontem para a realidade: não há mais condições para se continuar a jogar futebol, mesmo com bancadas vazias, face à pandemia do Covid-19. O organismo europeu confirmou para já apenas a suspensão dos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa previstos para a próxima semana. No entanto, tem agendada para terça-feira uma reunião por videoconferência com federações, clubes, ligas e jogadores. O adiamento do Euro"2020 - mesmo que tal venha a criar outros problemas de calendário internacional - e as provas de clubes serão discutidos.

A Direção da Associação das Ligas Europeias enaltece esta reunião, tendo alertado para as "consequências desportivas e financeiras muito graves" que a pandemia está a trazer e sublinhando: "Estamos prontos para cooperar com a UEFA e outras partes interessadas para encontrar soluções comuns para todos esses problemas de maneira construtiva, incluindo as competições internacionais de clubes e o Euro"2020." E reiterou-se a "importância de finalizar as ligas europeias esta época, para limitar os impactos negativos em todo o ecossistema do futebol."

Um dia depois de Mikel Arteta, treinador do Arsenal, ter anunciado estar infetado, a Premier League confirmou que o avançado do Chelsea Hudson-Odoi testou positivo e que após reunião de acionistas ficou decidida a suspensão das I e II ligas inglesas até 4 de abril, até ver, manifestando o desejo de recalendarizar os jogos o quanto antes e assim que seja seguro fazê-lo.

Na Alemanha, o dia começara com polémica, face à intenção de levar para a frente a jornada das Bundesligas 1 e 2. Thiago, médio do Bayern, chegou mesmo a apelar: "Isto é de loucos. Parem de brincar e caiam na realidade. Existem prioridades muito mais importantes do que qualquer desporto." Durante a tarde, o Comité Executivo da liga alemã adiou a jornada, face à quarentena de Nuremberga e Hannover, ambos da II liga, motivada por casos positivos. Segunda-feira, a liga alemã vai decidir os próximos passos, sublinhando que terminar a época pelo verão segue como um objetivo.

Na França, onde Villas-Boas, técnico do Marselha, defendera quinta-feira a paragem competitiva, a liga local também anunciou ter sido decidida por unanimidade a suspensão da Ligue 1 e 2. O mesmo, refira-se, sucedeu na Bélgica e na Escócia, por exemplo.

Fora da Europa, a Ásia fora o primeiro continente com provas suspensas, mas há ainda países em competição, sendo que a CAF travou ontem a realização dos jogos de qualificação para a CAN. Enquanto, na América, várias provas estão também adiadas.

Brasil fecha portas mas Jesualdo e Jesus jogam



Na América do Sul, apesar de as provas internacionais já terem sido adiadas, as competições nacionais de países como Brasil, Argentina e Uruguai, por exemplo, vão disputar-se no fim de semana com jogos à porta fechada. Ontem mesmo, no Brasil, ficou determinado que os estaduais paulista, carioca, mineiro e gaúcho - os quatro principais - interditassem o acesso dos adeptos às bancadas. Ou seja, Jesualdo Ferreira vai orientar hoje, às 22h00, o Santos no clássico em casa do São Paulo, enquanto o Flamengo de Jorge Jesus (que fez testes ao Covid-19, ver página ao lado) receberá, às 21h00, a Portuguesa do RJ. De resto, no fim de semana haverá jogadores e técnicos portugueses em ação na Rússia, Turquia e Ucrânia, enquanto a Superliga indiana se decide hoje numa final.