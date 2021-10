"Futebol português já é uma das melhores escolas do mundo"

Camilla Prando, diretora de Relações Internacionais do São Paulo, é admiradora confessa do futebol português

Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Jorge Mendes, Jorge Jesus, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias, etc. etc. etc. Portugal não tem muitos habitantes, mas entre eles contam-se alguns dos melhores do mundo no futebol. À conversa com a diretora do departamento de Relações Internacionais do São Paulo, O JOGO recolheu uma opinião sobre o assunto.

"É um país tão pequeno, mas com uma expressão tão grande no futebol. Tem grandiosos treinadores, jogadores e muitos outros profissionais bons em todas as áreas do futebol. Aliás, nós no Brasil já tivemos treinadores portugueses como Jorge Jesus, Abel Ferreira, Jesualdo Ferreira. O futebol português é uma das melhores escolas do mundo e está muito bem servido de grandes profissionais", começou por comentar Camilla Prando.

"Os profissionais portugueses são capacitados. Têm um conhecimento profundo e sei que adoram falar de futebol. Aplicam também a periodização tática do Vítor Frade, do qual sou uma grande fã. Pormenores como esse ajudam a explicar a grandeza do pequeno país que é Portugal", prosseguiu, à margem da conferência "Global Football Management - O Futuro da Gestão Humanizada do Futebol", na qual defendeu uma maior internacionalização dos clubes brasileiros.

Nascida no Brasil, Camilla partiu cedo para a Suécia. Chegou a ser futebolista federada, mas depois dedicou-se aos estudos, concluindo um curso superior na Universidade de Estocolmo.

"Eu comecei a jogar na escola. Nos intervalos jogava futebol às escondidas com os rapazes, mas também fazia ballet. Aos 9 anos fui para a Suécia e continuei a jogar, depois fiz a escolaridade e a formação no futebol ao mesmo tempo. Há uma igualdade de género muito grande lá e as infraestruturas de futebol feminino são muito boas, com condições de treino, jogos, etc. O futebol feminino é valorizado na Suécia, os jogos dão na TV, o salário é bom e dá para viver bem do jogo", explica, perspetivando depois um crescimento acentuado do futebol feminino num futuro próximo.



Assim a FIFA faça bem o seu papel: "Acredito que a FIFA está a fazer um trabalho bom nesse sentido. Apoia, dá dinheiro, dá suporte ao futebol feminino. E quanto mais a FIFA for puxando, mais as federações e os clubes também aderem. A FIFA é o maior incentivo, o maior apoio e tem metas de crescimento do futebol feminino até 2026. Mas vai depender dos lideres dos clubes e também das federações."