Futebol português com receita exorbitante e ímpar em janeiro: eis os valores

Liga portuguesa nunca tinha passado por uma janela de mercado invernal tão milionária.

Assim que a saída de Enzo Fernández para o Chelsea se consumou, a janela de transferências que encerrou ontem saltou diretamente para o topo dos mercados de inverno mais milionários do campeonato português.

Com base nos valores do portal "Transfermarkt", O JOGO concluiu que a soma total dos valores investidos por clubes estrangeiros (não foram contabilizados negócios "internos") em jogadores da I Liga ao longo do último mês ascendeu aos 209 M€. São mais 102 M€ do que as receitas acumuladas em janeiro de 2019/20, a janela recordista anterior, que contou, por exemplo, com a mudança de Bruno Fernandes para o Manchester United, originário do Sporting por uma verba inicial de 55 M€. No polo oposto está a janela invernal de 2020/21, que decorreu em plena pandemia.

Logicamente, a saída de Enzo Fernández para a Premier League desequilibrou por completo os pratos da balança. No entanto, João Félix continua a resistir como venda mais cara de sempre do futebol português: no verão de 2019, o Atlético desembolsou 126 M€ pelo novo colega de equipa de... Enzo.