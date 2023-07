"Futebol 360º" vai juntar jovens a profissionais do futebol na Maia

Primeira edição do evento solidário vai ser realizada na Maia, entre 10 e 15 de julho.

Entre 10 e 15 de julho, a cidade da Maia, no Porto, vai acolher a primeira edição do "Futebol 360º", evento solidário que procura promover o contacto entre jovens dos 13 aos 17 anos com diferentes profissionais do mundo do futebol.

Apoiado pelos antigos internacionais portugueses Nuno Gomes e Oceano Cruz, o projeto vai incluir treinos especializados e várias atividades junto de nomes ligados ao futebol, incluindo jogadores da I Liga.

As receitas provenientes da iniciativa serão entregues à associação "Por Ti", que apoia crianças e jovens desfavorecidos, sendo que a inscrição pode ser feita no site https://www.porti.pt/organiza%C3%A7%C3%A3o-de-eventos, tendo o custo de 121 euros, não aplicável a crianças e jovens apoiados pela instituição.