Pedro Proença: "O futebol português vale mais de 200 milhões de impostos pagos"

Declarações de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, antes dos sorteios da I e II ligas.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, destacou o trabalho do organismo nos últimos anos e espera um campeonato emotivo, com as decisões adiadas para as últimas jornadas.

"É o lançamento de uma nova época e de um mandato que será marcado com eixos importantes. Queremos que seja marcante no que diz respeito à imposição do futebol profissional enquanto marca. A Liga Portugal fez um trabalho absolutamente extraordinário nos últimos oito anos. O futebol português vale mais de 200 milhões de euros de impostos pagos, mais 0,3% de contribuição para o produto interno bruto. Portanto é uma marca única, que vende a todas as jornadas talento. Perspetivamos um campeonato extremamente disputado, como têm sido os últimos, com campeões e decisões a acontecer nos finais e nas últimas jornadas. Esperamos uma grande emotividade e estará centrada no que, para nós, é mesmo importante, o adepto", afirmou em declarações à Sport TV.