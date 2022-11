Fundo de Solidariedade da UEFA dá mais de seis milhões aos clubes portugueses

Verba é superior em um milhão e meio de euros quando comparada com a da época passada.

A Liga anunciou esta terça-feira que informou as Sociedades Desportivas que a UEFA irá distribuir 6,222 milhões de euros, numa verba referente ao Fundo de Solidariedade do organismo que rege o futebol europeu. Este valor é superior em um milhão e meio de euros quando comparado com o da temporada anterior (4.578,761).

"Este Fundo, entregue todas as épocas, é implementado com a finalidade de apoiar em exclusivo o desenvolvimento dos escalões de formação dos clubes europeus e as verbas são oriundas do fundo de solidariedade da UEFA, mecanismo que visa compensar as Sociedades Desportivas que não participaram nas competições de clubes europeias (a partir da fase de grupos) na temporada passada", explicou a Liga no site oficial.

São 30 os clubes que vão ter direito a esta verba, dando um valor de 207.400 euros a cada um.