Fundação da Liga Portugal recebe o estatuto de utilidade pública

Em 2019, no dia Internacional da Deficiência, a Fundação do Futebol possibilitou a algumas pessoas deficientes entrarem com os jogadores de Boavista e FC Porto, em jogo da I Liga

Nível adquirido, por despacho governamental, é válido por dez anos e junta-se à Bandeira da Ética, anteriormente atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude

A Fundação do Futebol, jovem sub-organismo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) que atua na área da responsabilidade social, recebeu o estatuto de utilidade pública por despacho da presidência do Conselho de Ministros.

"A Presidência do Conselho de Ministros reconhece à Fundação do Futebol - Liga Portugal o Estatuto de Utilidade Pública devido às relevantes atividades de interesse geral no âmbito da Responsabilidade Social", pode ler-se, a partir desta terça-feira, no sítio oficial da Fundação do Futebol na Internet.

O estatuto adquirido, refere o despacho, é válido por dez anos e junta-se à Bandeira da Ética (que premeia difusão de valores éticos) atribuída, no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Criada na época desportiva 2018/19, a Fundação do Futebol, entidade sem fins lucrativos, intervém com ações pela inclusão social, promoção da ciência e tecnologia ao serviço do futebol, sustentabilidade ambiental e causas humanitárias.

Desde a criação, a entidade agora de utilidade pública desenvolveu, por exemplo, campanhas de prevenção de cancros, associou-se ao Banco Alimentar contra a Fome, realizou donativos e proporcionou atividades lúdicas a jovens e seniores.