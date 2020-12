Francisco Cardoso anuncia recandidatura à presidência da AF Setúbal

Eleições marcadas para o dia 15 de janeiro de 2021.

Quatro anos depois de ser eleito presidente da Associação de Futebol de Setúbal, Francisco Cardoso anunciou este sábado que se recandidata ao lugar nas eleições que decorrem em 15 de janeiro de 2021.

O bancário, de 61 anos, que é natural e reside em Palmela, anunciou a sua decisão em carta enviada aos presidentes das direções dos clubes e núcleos de árbitros de futebol filiados no organismo.

"É com particular honra que declaro que serei candidato a presidente da Direção da AF Setúbal para o mandato 2020/2024", escreveu no texto enviado a que a agência Lusa teve acesso.

Entre os argumentos apresentados para a sua recandidatura, Francisco Cardoso destaca o apoio que tem recebido por parte de vários clubes.

"Estou convicto de que a energia do universo AF Setúbal está reforçada. A minha motivação para continuar a trabalhar em nome da AF Setúbal e de todos os nossos filiados é redobrada, o reconhecimento do trabalho já realizado e a confiança no futuro sustentam um conjunto alargado de honrosas manifestações de apoio que tenho recebido", disse.

A Associação de Futebol de Setúbal vai eleger os corpos gerentes para os próximos quatro anos no dia 15 de janeiro. A Assembleia Geral Eleitoral, que decorre na sede social do organismo, em Setúbal, decorrerá entre as 19:00 e as 22:00.

As listas completas concorrentes às eleições deverão dar entrada na secretaria da Associação de Futebol de Setúbal até às 17:00 do dia 05 de janeiro de 2021.