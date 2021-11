FPF revela taxa de realização de jogos na terceira semana de novembro

Realizaram-se 98 por cento dos jogos previstos em mais uma semana de competições.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quinta-feira, um balanço com a comparação entre jogos programados e jogos realizados na terceira semana de novembro. De acordo com a entidade máxima do futebol nacional, ​​​​​​​realizaram-se 223 de 227 encontros inicialmente previstos nas suas competições.

A taxa equivale a um total de 98 por cento de jogos realizados. Estes dados dizem respeito ao período compreendido entre os dias 16 e 22 de novembro e são referentes, nesta semana, de acordo com a FPF às seguintes competições:

Liga 3, Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional I Divisão - Sub-19, Campeonato Nacional II Divisão - Sub-19, Torneio Nacional sub-17, Campeonato Nacional II Divisão Feminino, Campeonato Nacional III Divisão Feminino, Liga Feminina Sub-19, Campeonato Nacional Feminino - Sub-19, Liga Placard, Campeonato Nacional II Divisão Futsal, Campeonato Nacional III Divisão Futsal, Campeonato Nacional Sub-19 futsal, Campeonato Nacional Sub-17 futsal, Campeonato Nacional Sub-15 futsal, Campeonato Nacional I Divisão Feminina Futsal, Campeonato Nacional II Divisão Feminina Futsal e Campeonato Nacional Feminina Sub-19 Futsal.

A FPF divulga semanalmente este relatório, com os dados relativos a cada semana de competição.