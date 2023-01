FPF quer associar-se à experiência do IFAB com o VAR e o público

Sem indicar uma prova em concreto para testar este sistema - haverá VAR na I Liga, na Taça de Portugal e na fase de subida da Liga 3 -, a FPF mostra-se aberta a aderir de imediato e tornar-se pioneira na experiência.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está interessada em associar-se no imediato à iniciativa que o Internacional Board (IFAB) pretende implementar a título experimental já no Mundial de clubes do próximo mês, em Marrocos, no que diz respeito à introdução de um sistema de comunicação pública aos adeptos por parte dos árbitros em relação às decisões do videoárbitro. Este passo inédito será também replicado no Campeonato do Mundo de futebol feminino, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia de 20 de julho a 20 de agosto, mas Portugal está a posicionar-se para que a experiência possa também ser alargada no âmbito das principais competições nacionais.

De acordo com dados apurados por O JOGO, a FPF escreveu ao IFAB a dar conta do seu interesse no envolvimento nesta iniciativa. Sem indicar uma prova em concreto para testar este sistema - haverá VAR na I Liga, na Taça de Portugal e na fase de subida da Liga 3 -, a FPF mostra-se aberta a aderir de imediato e tornar-se pioneira na experiência, uma vez que Portugal também foi dos primeiros países a introduzir o VAR e as linhas do fora de jogo no futebol.

A comunicação entre árbitros e o VAR é um dos aspetos que maior atenção tem merecido por parte da FPF em questões de arbitragem, que incluiu treinos semanais para reduzir o tempo de intervenção. O organismo presidido por Fernando Gomes espera agora a resposta do IFAB, de forma a poder antecipar este passo.