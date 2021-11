Tal como nas edições anteriores, o objetivo do prémio é "envolver a sociedade civil em temas tão prementes como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social através do futebol".

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do prémio "Futebol para Todos", promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, com o apoio do programa UEFA "HatTrick FSR", e no cumprimento da sua política de responsabilidade social, dirigido a instituições sem fins lucrativos e que vai distribuir novamente 50 mil euros por dois ou mais projetos.

Tal como nas edições anteriores, o objetivo do prémio é "envolver a sociedade civil em temas tão prementes como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social através do futebol", escreve a FPF.

As inscrições estão abertas até 17 de dezembro.