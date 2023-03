FPF lamenta morte de Pinto de Sousa: "Imagem de enorme diplomacia"

O líder federativo enviou, em nome da FPF, "as mais sentidas condolências à família e amigos de José António Pinto de Sousa, que morreu esta quinta, aos 85 anos", anunciou o clube da Liga Bwin, partilhando condolências com o rival FC Porto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou esta quinta-feira a morte de Pinto de Sousa, antigo presidente do seu Conselho de Arbitragem e dirigente do Boavista, considerando-o uma "figura cimeira" do setor.

"Foi com sentida tristeza que tomei conhecimento da morte de Pinto de Sousa, aos 85 anos. Figura cimeira da arbitragem, deixou junto do setor, ao qual dedicou grande parte da sua vida desportiva, uma imagem de enorme diplomacia, cordialidade e preocupação com o próximo", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes, numa nota divulgada pelo organismo.

Leia também Cristiano Ronaldo Orientou Ronaldo no Real Madrid e salienta: "Nunca foi um problema..." Manuel Pellegrini, atualmente no Bétis, vai defrontar o Manchester United nos oitavos de final da Liga Europa e, em entrevista ao The Guardian, elogiou o antigo avançado dos red devils, que representa o Al Nassr.

O líder federativo enviou, em nome da FPF, "as mais sentidas condolências à família e amigos de José António Pinto de Sousa, que morreu esta quinta, aos 85 anos", anunciou o clube da Liga Bwin, partilhando condolências com o rival FC Porto.

O funeral do líder do órgão arbitral da FPF na década de 1980 e no início do século XXI - quando esteve implicado no processo "Apito Dourado", do qual viria a ser absolvido - decorre na sexta-feira, às 15:00, na Igreja do Foco, no Porto.