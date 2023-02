FPF já distribuiu apoios estatais a 22 associações distritais

Quase 800 mil euros já foram entregues às 22 associações distritais. Verbas procuram fomentar prática e desenvolvimento da atividade desportiva

A Federação Portuguesa de Futebol já distribuiu os quase 800 mil euros de apoio estatal a 22 associações distritais.

Relembrando que, em 2022, o Estado disponibilizou 1.18 milhões de euros do IPDJ, a FPF garantiu já ter enviado 786 mil euros para as associações distritais, no sentido de ativar o desenvolvimento da atividade desportiva.

"Obedecendo à exigência de transparência na contratação pública, a FPF informa que, ainda no capítulo das verbas distribuídas às associações, AF Porto (112 mil euros), AF Lisboa (94 mil euros), AF Braga (66 mil euros), AF Aveiro (55 mil euros) e AF Setúbal (44 mil euros), pela sua dimensão e número de federados, foram as cinco associações que mais fundos estatais receberam para desenvolvimento da sua atividade. Seguem-se AF Leiria (40 mil euros), AF Santarém (33 mil euros), AF Algarve (32 mil euros), AF Coimbra (31 mil euros), AF Viseu (30 mil euros), AF Madeira (25 mil euros), AF Viana Castelo (24 mil euros), AF Vila Real (22 mil euros), AF Ponta Delgada (21 mil euros), AF Évora (21 mil euros), AF Castelo Branco (20 mil euros) e AF Beja (20 mil euros). Todas as restantes associações, AF Angra do Heroísmo, AF Bragança, AF Guarda, AF Portalegre e AF Horta receberam entre 15 e 19 mil euros", informou ainda a FPF, numa nota publicada no seu site oficial.

A FPF informou ainda que conta com um orçamento de 102 milhões de euros para a presente temporada, ou seja, as ajudas estatais correspondem a 1,7 por cento das receitas totais federativas.