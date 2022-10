FPF interdita Estádio José Arcanjo, casa do Olhanense e do Moncarapachense

Devido ao estado do relvado.

O Olhanense informou, esta sexta-feira, num curto comunicado, que o Estádio José Arcanjo está "interdito pela Federação Portuguesa de Futebol para a realização de jogos e treinos", mais especificamente os jogos Olhanense-Atlético (Campeonato de Portugal) e Moncarapachense-Académica (Liga 3), devido ao "estado frágil do relvado".

Este campo é utilizado pelos dois clubes do concelho de Olhão. Na sexta-feira, recorde-se, foi utilizado para o encontro da Taça de Portugal entre o Olhanense e a B SAD, que os lisboetas venceram por 2-0.

Assim sendo, o encontro referente à 4ª jornada do Campeonato de Portugal, Série D, entre o Olhanense e o Atlético, atual líder desta zona, vai realizar-se no sintético do Estádio Dr. António João Eusébio, em Moncarapacho, visto que o Estádio Municipal de Olhão também está indisponível, quer no sábado, quer no domingo, preenchido com os jogos das equipas de formação.

Relativamente ao Moncarapachense-Académica da jornada 7 da Liga 3, agendado para dia 29 de outubro, ainda não há local definido para a realização do duelo.