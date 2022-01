FPF foi eleita a marca desportiva mais reputada do país

Organismo, classificado, por exemplo à frente da Nike, recebeu a maioria dos votos de um extenso painel, através de avaliações em diversos indicadores



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi eleita a marca, na área do Desporto nacional, com melhor reputação, ao receber o prémio "Best Reputation in Industry 22'Portugal", atribuído anualmente pela consultora Onstrategy.

"Sendo este um galardão atribuído às marcas que se destacam de forma coerente, consistente e sustentável e, principalmente, sendo um prémio de reputação, não podemos deixar de agradecer aos mais de 50 mil votantes o reconhecimento que fizeram do trabalho da FPF", reagiu o presidente federativo, Fernando Gomes, citado no site da FPF.

O organismo, classificado, por exemplo, à frente da Nike, recebeu a maioria dos votos do painel composto por 50 mil votantes, ao assumir "pela primeira vez a liderança reputacional no setor de desporto" nas avaliações de indicadores "como relevância, cidadania e responsabilidade social, governo e ética, e liderança e visão".