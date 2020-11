FPF explica quais são os jogos que se vão disputar durante o Estado de Emergência

Todas as competições de primeira divisão organizadas pela FPF vão disputar-se durante os dias 27 de novembro e 2 de dezembro e 4 de dezembro e 8 de dezembro.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol esclarece que as competições da "1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades dos escalões de seniores masculino e feminino" vão disputar-se sem alterações durante o Estado de Emergência.

Assim sendo, Taça de Portugal, Campeonato de Portugal, Liga Revelação, Primeira Divisão de Futebol Feminino, Primeira Divisão de Futsal Masculino e Primeira Divisão de Futsal Feminino vão ter os seus jogos a decorrer no período compreendido "entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 2 de dezembro de 2020 e entre as 23:00 h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59 h do dia 8 de dezembro de 2020" - foi decidido pelo Governo que os cidadãos não podem circular entre concelhos nestas datas, recorde-se.

"Os jogos agendados para o período em referência nas demais competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol não se realizarão e os clubes serão oportunamente informados das novas datas", pode ler-se.

Sobre as divisões distritais, não fica claro se as partidas vão ser disputadas. A AF Aveiro já anunciou a paragem das competições.