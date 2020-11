FPF e Santa Casa renovam parceria com contrato até 2024

"Vai ajudar a FPF a assumir ainda mais as suas responsabilidades na construção de uma sociedade mais inclusiva e justa", apontou Fernando Gomes.

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta segunda-feira que foi renovado o contrato de patrocínio da Seleção Nacional com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A extensão da parceria entre as duas instituições foi oficializada numa cerimónia realizada na Cidade do Futebol e que contou com as presenças do presidente da FPF, Fernando Gomes, e do provedor da Santa Casa da Misericórdia, Edmundo Martinho.

Os Jogos Santa Casa continuarão, deste modo, a ser patrocinadores da principal seleção portuguesa, mas também da sub-21. Iniciada em 2012, a parceira estende-se agora até 2024.

"À margem da renovação deste acordo, a Santa Casa, nomeadamente através da marca Jogos Santa Casa patrocina ainda a Seleção Nacional de Futsal e com a marca Placard a Taça de Portugal, Supertaça Cândido de Oliveira e todas as competições de futsal sénior masculinos", indica a FPF no site oficial.

"É com toda a naturalidade e entusiasmo que a Santa Casa prolonga a sua parceria com a FPF por mais quatro anos, consolidando, assim, uma relação institucional que tem permitido contribuir para a concretização de vários feitos desportivos ao nível da Seleção Nacional A e que tanto orgulho e alegrias tem dado aos portugueses. Esta parceria reforça ainda a importância de se apostar num esforço contínuo e transversal em termos de seleções de escalões mais jovens e, por isso, este patrocínio também se estende à Seleção Nacional sub-21. Salientamos igualmente o trabalho que tem sido desenvolvido entre a Santa Casa e a FPF em termos de responsabilidade social e que, estou certo, iremos aprofundar nos próximos anos, envolvendo cada vez mais pessoas e entidades na sensibilização para os desafios da nossa sociedade", afirmou Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa.

Já Fernando Gomes enalteceu que, "muito mais do que parceiros comerciais, a FPF e a Santa Casa são duas instituições amigas que fazem da lealdade, solidariedade e respeito a trave mestra de uma relação que se iniciou com a introdução do Totobola em Portugal, pelas mãos do Provedor José Guilherme de Melo e Castro, em 1961".

"Este acordo vai permitir-nos continuar o trabalho de excelência ao nível das Seleções Nacionais e, através da parceria na área da responsabilidade social, vai ajudar a FPF a assumir ainda mais as suas responsabilidades na construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. Teremos um parceiro de exceção e procuraremos continuar a demonstrar, nas nossas diferentes esferas de ação, espírito de equipa, resiliência, solidariedade e vontade de vencer todos os desafios comuns. Agradeço à Santa Casa toda a confiança que em nós deposita e garanto que tudo faremos para estar à altura dessa aposta", rematou Fernando Gomes.