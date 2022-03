FPF e Paulo Fonseca e esposa juntos pela Ucrânia

Fernando Gomes almoçou com o técnico português, que, juntamente com a sua mulher, são embaixadores da iniciativa "Cada Clube, uma família"

Paulo Fonseca, técnico português que conseguiu abandonar Kiev juntamente com a sua esposa quando a guerra começou em solo ucraniano, almoçou com Fernando Gomes, no âmbito da iniciativa "Cada Clube, uma família", que pretende ajudar a Ucrânia.

O projeto, criado pela Federação Portuguesa de Futebol, tem como objetivo ajudar as famílias ucranianas e os muitos refugiados que a guerra promete criar utilizando o desporto-rei.

Katerina Fonseca, natural da Ucrânia, mulher de Paulo Fonseca, agradeceu a ajuda e o projeto da FPF.

"Até agora, 1,7 milhões de ucranianos deixaram o seu país e eu estou muito agradecia pelo facto da FPF estar a ajudar a dar um futuro melhor as mulheres e crianças ucranianas que chegam a Portugal. Acredito que esta guerra cruel vai acabar o mais rápido possível mas até lá e até que todos possam voltar, acredito que todos os clubes portugueses vão ajudar estas pessoas e famílias a ter uma vida o mais normal possível. Vão ajudá-las a adaptar-se", explicou.