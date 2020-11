Acordo entre FPF e Cruz Vermelha permite testes de antigénio nos clubes

"Os clubes poderão eles próprios fazer a testagem através dos testes antigénio que estarão disponíveis a partir do dia 9", vincou Fernando Gomes.

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta quinta-feira que os clube do Campeonato de Portugal, do principal escalão feminino e também do futsal estarão capacitados para efetuarem testes de antigénio para o SARS-CoV-2.

"A Federação Portuguesa de Futebol e a Cruz Vermelha Portuguesa estabeleceram um acordo que permite a realização de testes rápidos de deteção de antigénios para o SARS-CoV-2 pelos clubes. O acordo viabiliza o processo de capacitação de médicos e enfermeiros de todos os clubes do Campeonato de Portugal, Liga BPI, Liga Placard e Campeonato Nacional Feminino de Futsal, na aplicação das técnicas de testagem através da identificação de antigénios - recentemente aprovados para a resposta à covid-19", informou a FPF.

"As ações de formação desenvolvidas pela Cruz Vermelha Portuguesa, em colaboração com a Portugal Football School, decorrerão com um módulo inicial de ensino à distância e, posteriormente, com uma formação presencial realizada por enfermeiros especialistas da Cruz Vermelha Portuguesa. Os clubes poderão ter acesso a uma plataforma disponibilizada pela Cruz Vermelha Portuguesa, de forma a articular o processo e controlo da testagem com as autoridades de saúde", complementa.

Para Fernando Gomes, presidente da FPF, trata-se de um acordo de capital importância. "No âmbito da sua responsabilidade enquanto entidade organizadora das competições de futebol e tendo em conta o quadro atual da evolução da pandemia em Portugal, a FPF tem procurado por todos os meios criar condições para haver um controlo mais rigoroso da pandemia. Tendo subjacente a Orientação 36 da DGS, que permitiu reativar as competições seniores não profissionais, temos criado com a ajuda de parceiros as condições para haver uma testagem mais alargada de forma evitar quanto possível a propagação do vírus e manter a prática competitiva em segurança", considerou". "Dessa forma, é com imenso gosto que anunciamos a parceria que celebramos com a Cruz Vermelha e agradeço, na pessoa do seu presidente prof. Francisco George, a possibilidade que vai levar à capacitação de todos os clubes para uma testagem mais abrangente de jogadores, técnicos e restante staff. Através deste protocolo, os clubes poderão eles próprios fazer a testagem através dos testes antigénio que estarão disponíveis a partir do dia 9. Reforço o agradecimento à Cruz Vermelha que assim ajuda a FPF a cumprir uma das suas missões que é a promoção da prática desportiva em condições de segurança e de salvaguarda da saúde pública", vincou.

Francisco George, Presidente Nacional da Cruz Vermelha, destacou que "o tempo que agora vivemos, provocado pela pandemia e ainda com muitas incertezas do que acontecerá nos próximos meses, sobretudo a incerteza da preparação de uma vacina eficaz, exige elevada cooperação entre todas as instituições".

"Todos os portugueses devem estar juntos no sentido de contribuírem para a prevenção e controlo da atividade viral do coronavírus. É neste contexto que a Federação Portuguesa de Futebol e a Cruz Vermelha Portuguesa estão unidas num acordo firmado que visa assegurar através da formação uma maior segurança no que respeita a atividade dos jogadores e das equipas que participam em provas da federação. É neste quadro que a Cruz Vermelha assegura acompanhamento e formação que visa o diagnóstico precoce de jogadores, funcionários e staff em geral para detetar infeções e evitar a propagação e transmissão do vírus", rematou

Os testes de antigénio para os clubes foram igualmente destacados por José Couceiro, vice-presidente da FPF e Diretor Técnico Nacional. "Este é um acordo importante para criarmos condições de maior segurança para quase 150 equipas. É um passo decisivo, diria, para as modalidades e para desenvolvermos a atividade do futebol e do futsal. O entendimento com a Cruz Vermelha Portuguesa tem essa segurança e reflete aquilo que deve ser a nossa preocupação e prioridade. Ou seja, temos de olhar uns pelos outros para jogarmos em segurança. Nesse sentido, os testes rápidos, com tempo de espera pelos resultados muito curto, são fundamentais para continuarmos a nossa atividade", opinou.