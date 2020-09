FPF assinala Dia Mundial do Coração com os nossos internacionais

Campanha procura sensibilizar a população para a importância de se cuidar do coração e adotar um estilo de vida saudável

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinala esta terça-feira o Dia Mundial do Coração, associando-se a um movimento que conta com o apoio da UEFA e de 35 das suas federações-membro, revela nota publicada no site do organismo.

"Criada em 1999 pela Federação Mundial do Coração (WHF), em conjunto com a OMS, esta data pretende, desde a primeira hora, sensibilizar a população para a importância de se cuidar do coração e adotar um estilo de vida saudável, assente numa alimentação equilibrada e na prática de atividade física", refere o comunicado.

Segundo a WHF, as doenças cardiovasculares matam 17,9 milhões de pessoas por ano, o que corresponde a uma percentagem de 31 por cento das mortes totais. Em Portugal, os dados da Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) indicam que a mortalidade cardiovascular continua a dominar as causas de morte, sendo que, dentro dela, o AVC é a primeira causa, seguido pelo enfarte do miocárdio.

"A boa notícia é que, através de mudanças simples no estilo de vida, é possível proteger o coração. Essa é a mensagem mais importante que a FPF sublinha esta terça-feira, com a ajuda de internacionais das Seleções Nacionais AA feminina e masculina. Em imagens personalizadas para a ocasião, jogadoras e jogadores pedem que todos "usem o coração" para fazer escolhas saudáveis para si próprios, para os seus familares e para a sociedade em geral", prossegue a nota.

Segundo a FPF, o Dia Mundial do Coração está em destaque no Canal 11 esta terça-feira. Às 10h10 e às 20h05, o programa 'Amor à Camisola' vai ser inteiramente dedicado a essa temática, "contando com a participação de especialistas do coração que trabalham com desportistas de alta competição, e com a população em geral".