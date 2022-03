FPF alarga prazo para inscrição de jovens futebolistas ucranianos

Medida extraordinária "visa permitir a prática do futebol a jogadoras e jogadores dos sub-11 aos sub-19 originários da Ucrânia", país atualmente sob invasão militar da Rússia

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) alargou o prazo de inscrição para jovens futebolistas amadores originários da Ucrânia até 31 de maio, na sequência da ofensiva militar russa naquele país, anunciou, esta segunda-feira, o organismo.

A medida excecional surge no âmbito do programa "Cada clube, uma família", que, de acordo com a FPF, "visa permitir a prática do futebol a jogadoras e jogadores dos sub-11 aos sub-19 originários da Ucrânia".

Além da extensão do prazo para inscrição de jovens atletas, que terminou em 31 de janeiro, a FPF informou ainda que "dispensa a apresentação de visto e/ou autorização de residência e ainda a consulta prévia à Federação da Ucrânia".

Na semana passada, a FPF tinha dado a conhecer o projeto "Cada clube, uma família", com o qual pretende incentivar os clubes nacionais a proporcionarem postos de trabalho aos adultos refugiados da Ucrânia, ao mesmo tempo que a própria FPF financiará a prática desportiva dos filhos ou menores de cada agregado familiar.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil. Os ataques provocaram a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, indica a ONU.