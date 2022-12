FPF acolhe quatro famílias desalojadas pelo temporal na Grande Lisboa

Quinze pessoas encontram-se agora alojadas na Casa dos Atletas.

A Federação Portuguesa de Futebol acolheu esta terça-feira, na Casa dos Atletas, quatro famílias - num total de 15 pessoas, com crianças e idosos - desalojadas pelo temporal que se abateu esta terça-feira na Grande Lisboa.

"A FPF manifestou a sua disponibilidade junto da Câmara Municipal de Oeiras para prestar auxílio às famílias necessitadas de abrigo temporário. O município, através da divisão da coesão social, encaminhou quatro famílias que tiveram de ser evacuadas devido ao mau tempo que assolou Lisboa e em particular o concelho de Oeiras", começa por ler-se no site do organismo que rege o futebol português.

"Depois de ter sido utilizado como hospital de retaguarda durante a pandemia covid-19, a Casa dos Atletas serve agora para dar guarida a quem está impossibilitado de regressar às suas casas", lê-se ainda.